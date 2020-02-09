Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

"Холоп" – первый российский фильм, собравший 3 миллиарда рублей

Кинокомедия режиссёра Клима Шипенко "Холоп" собрала более 3 миллиардов рублей с начала проката 26 декабря. Такие данные приводит "Коммерсантъ", ссылаясь на портал Единой информационной системы о показах фильмов в кинозалах. "Холоп" стал первой российской кинолентой, которая достигла такого кассового успеха.

36-летний Клим Шипенко – московский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Он дважды становился лауреатом премии "Золотой орёл" в категории "лучший игровой фильм": в 2018 году – за фильм "Салют-7" и в 2020-м – за "Текст".


Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG