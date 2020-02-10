В Тюмени СК отказался возбуждать дело о пытках в Центре "Э"

Управление Следственного комитета Тюменской области отказалось возбуждать дело о пытках задержанного в отношении сотрудников местного Центра по борьбе с экстремизмом (Центра "Э"). Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на издание 72.RU.

Заявление о пытках подал местный житель Фаррух Махкамов, обвиняемый в терроризме из-за участия в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. Он рассказал, что после задержания и обыска его пытали, требуя дать признательные показания.

В рамках проверки заявления Махкамова следователь опросил оперативников Центра "Э" и сотрудника ФСБ. Они отрицали пытки задержанного и заявили, что, напротив, "угощали его чаем с печеньем". На основании показаний этих и других сотрудников, следователь отказался возбуждать дело "в связи с отсутствием события преступления".

Махкамова и других предполагаемых последователей "Хизб ут-Тахрир" задержали в Тюмени в ноябре прошлого года. Арестованный рассказывал, что сотрудники Центра "Э" и ФСБ пытали его током около пяти часов, избивали, заливали жидкость в задний проход и угрожали изнасилованием. Они прекратили издевательства только после того, как он начал терять сознание, испугавшись, что у Махкамова может не выдержать сердце.