В Тюмени СК отказался возбуждать дело о пытках в Центре "Э"

Управление Следственного комитета Тюменской области отказалось возбуждать дело о пытках задержанного в отношении сотрудников местного Центра по борьбе с экстремизмом (Центра "Э"). Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на издание 72.RU.
Заявление о пытках подал местный житель Фаррух Махкамов, обвиняемый в терроризме из-за участия в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. Он рассказал, что после задержания и обыска его пытали, требуя дать признательные показания.
В рамках проверки заявления Махкамова следователь опросил оперативников Центра "Э" и сотрудника ФСБ. Они отрицали пытки задержанного и заявили, что, напротив, "угощали его чаем с печеньем". На основании показаний этих и других сотрудников, следователь отказался возбуждать дело "в связи с отсутствием события преступления".
Махкамова и других предполагаемых последователей "Хизб ут-Тахрир" задержали в Тюмени в ноябре прошлого года. Арестованный рассказывал, что сотрудники Центра "Э" и ФСБ пытали его током около пяти часов, избивали, заливали жидкость в задний проход и угрожали изнасилованием. Они прекратили издевательства только после того, как он начал терять сознание, испугавшись, что у Махкамова может не выдержать сердце.
- Верховный суд России в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил ее деятельность. В разных регионах страны заведены дела о терроризме, при этом членов ячеек организации обвиняют и приговаривают к большим срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что они встречались на квартирах, читали религиозную литературу и вербовали новых участников.Арестованные участники "Хизб ут-Тахрир" не раз заявляли о пытках в ходе следствия.
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