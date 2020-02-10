Ученый совет Института философии РАН опубликовал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину и главам Госдумы и Совета Федерации с просьбой изменить методику оценки эффективности научной деятельности.

Как говорится в заявлении, "речь отнюдь не о деталях техники подсчета результативности научных организаций и даже не только о том, что она игнорирует закономерности развития общественных и гуманитарных наук; речь — о сохранении целостности, связности и единства духовно-культурного пространства и преемственности исторического развития России".

В середине января 2020 года руководители подведомственных Министерству науки и высшего образования научных организаций получили письмо "О корректировке государственного задания с учетом методики расчета комплексного балла публикационной результативности". Основанием для принятия методики было названо поручение президента, в одном из пунктов которого говорится о необходимости установления единых требований к порядку формирования и утверждения государственного задания на проведение исследований за счет средств федерального бюджета.

Основная цель методики сформулирована так — "обеспечить повышение качества публикаций при сохранении темпов роста их количества". Добиться этого предполагается благодаря переходу от валового счёта статей, трудов конференций, обзоров, монографий к так называемому фракционному – с разделением вклада в научный результат авторов и организаций и с учетом качества публикаций. Если у работы несколько авторов, баллы распределяются поровну между всеми.

Работам, опубликованным в изданиях, которые индексируются в разных базах данных, присваивается разный "вес". Основной упор сделан на журналы, включённые Web of Science Core Collection. Публикации, индексируемые в Russian Science Citation Index, оцениваются ниже. Самый низкий рейтинг получили журналы из перечня ВАК. Также учитываются доля госзадания в финансировании. Какой из сценариев развития прописать институту, министерство определяет, сравнив его показатели с усредненной публикационной результативностью по данному научному направлению организаций первой категории. Для большинства институтов рост за два года должен составить 10 процентов, но для лидеров план снижается до 6,7 процентов, а для отстающих, которые в методике называются догоняющими, повышается до 30 процентов.

В Институте философии РАН считают, что новая методика ставит под угрозу всю научную работу. Так, говорится в открытом письме, "пренебрежительно малое значение, отводимое книжным публикациям, свидетельствует о недопустимой недооценке роли книги в производстве и передаче знания, в развитии науки и образования, в сохранении национальной памяти и в борьбе с искажениями истории".

"Критерии оценки социогуманитарной сферы выносятся за пределы страны и отдаются на откуп двум коммерческим иностранным компаниям – Web of Science и Scopus. Такого нет ни в одной из развитых стран мира. В результате вектор научной деятельности в социогуманитарной сфере будет определяться политикой этих организаций, а не собственной логикой и потребностями российской науки и не отечественным научным сообществом. Следует учитывать, что наиболее важные и актуальные темы российских общественных наук и отечественной гуманитаристики могут и должны обсуждаться прежде всего на русском языке, в российском научном сообществе и публичном пространстве, а не в западных журналах, часто обходящих эти проблемы по соображениям как тематической, так и идейно-политической ориентации", — подчеркивают учёные. Они просят приостановить действие этой методики и пересмотреть ее.

Открытое письмо поддержали члены учёного совета института и еще около 40 учёных из разных российских вузов.