В Калининграде у обвиняемого в реабилитации нацизма прошёл обыск

В Калининграде сотрудники Следственного комитета России провели обыск в квартире блогера Николая Горелова (Кириченко), который обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на супругу Горелова Светлану Наумчик.

Во время обыска были изъяты телефон, жесткий диск, роутер и зарядка. По словам Наумник, следственную группу впустили под угрозами сломать дверь. Ранее Горелов был вынужден дать подписку о неразглашении информации по его уловному делу.

Писатель и блогер Николай Горелов (литературный псевдоним Николай Кириченко) обвиняется в реабилитации нацизма из-за написанного им рассказа о событиях Второй мировой войны. Он разместил своё произведение в соцсети. В рассказе блогер написал о насилии красноармейцев над мирным населением Германии. Следователи увидели в записи блогера "неуважение к празднику 9 мая".