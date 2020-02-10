Ведущая "Вестей" рассмеялась на словах о повышении льгот в России

Ведущая телепередачи "Вести: Приморье" не смогла сдержать смех, рассказывая в студии о повышении социальных выплат в России на 3 процента. Запись с ней не попала в эфир, но распространилась в сети. Первым внимание на нее обратило издание "Инфо 24".

Ведущая читала в студии текст о том, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие получающие льготы жители могут потратить полагающиеся им 1500 рублей: около 900 рублей – на медикаменты, 137 рублей – на путевку в санаторий, а оставшиеся деньги – на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно.

После слов о деньгах на проезд в международном транспорте ведущая не смогла сдержать смех. "Я старалась, вы слышали", – отметила она, извиняясь перед коллегами.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников с поправкой на инфляцию проиндексирована с 1 февраля. По закону входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг может предоставляться в натуральной или денежной форме. На 3 процента вырос денежный эквивалент социального набора. Федеральные льготы в России получает более 15 миллионов человек, уточнила Lenta.ru.