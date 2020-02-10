Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. С таким заявлением по итогам прошедших 7 февраля переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным выступил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, не уточнив конкретную стоимость.
"Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", — сказал Дмитрий Крутой. Он подчеркнул, что этого "в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона".
По его словам, Владимир Путин согласился с этим подходом. "Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями". По словам белорусского вице-премьера, министр энергетики России в ближайшее время обсудит с ведущими российскими компаниями "новые условия работы на белорусском рынке".
Российские представители по итогам переговоров не говорили о том, что соглашение о нефти достигнуто.
В согласованном обеими сторонами индикативном балансе беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию на 2020 год указаны поставки в объёме 23,5 млн тонн.
Кроме того, Минск продолжит добиваться снижения цены на поставки газа на переговорах с "Газпромом", отметил Дмитрий Крутой. Ранее сообщалось, что стороны договорились сохранить цену на газ 2019 года. Однако цены на мировом рынке в последнее время ниже.
- 1 января Минск был вынужден остановить экспорт нефтепродуктов и нефти, добываемой на территории республики, поскольку поставки российских компаний в Белоруссии были прекращены из-за разногласий в цене на нефть и в тарифах на транзит российского сырья. Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40 процентов от всей потребности.
- За 2019 год Белоруссия импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.
- За день до встречи 7 февраля в Сочи Лукашенко сетовал на заседании своего правительства на условия российских поставок сырой нефти, — это статья импорта многие годы оставалась для Белоруссии наиболее чувствительной.
- Переговоры о нефти и газе проходили на фоне широкой дискуссии о возможной дальнейшей интеграции Белоруссии и России. Лукашенко обвинял российскую сторону в стремлении выкрутить Минску руки, чтобы добиться сговорчивости. Он подчёркивал, что не поступится суверенитетом страны.
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