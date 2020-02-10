Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. С таким заявлением по итогам прошедших 7 февраля переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным выступил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, не уточнив конкретную стоимость.

"Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", — сказал Дмитрий Крутой. Он подчеркнул, что этого "в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона".

По его словам, Владимир Путин согласился с этим подходом. "Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями". По словам белорусского вице-премьера, министр энергетики России в ближайшее время обсудит с ведущими российскими компаниями "новые условия работы на белорусском рынке".

Российские представители по итогам переговоров не говорили о том, что соглашение о нефти достигнуто.

В согласованном обеими сторонами индикативном балансе беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию на 2020 год указаны поставки в объёме 23,5 млн тонн.

Кроме того, Минск продолжит добиваться снижения цены на поставки газа на переговорах с "Газпромом", отметил Дмитрий Крутой. Ранее сообщалось, что стороны договорились сохранить цену на газ 2019 года. Однако цены на мировом рынке в последнее время ниже.