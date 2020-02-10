Фотограф из Самары пожаловался в ЕСПЧ на пытки в ФСБ

Фотограф из Самары Руслан Бадартдинов, у которого весной прошлого года диагностировали черепно-мозговую травму, направил жалобу в Европейский суд по правам человека на пытки со стороны сотрудников ФСБ. Об этом сообщил адвокат Владимир Красиков, сотрудничающий с "Зоной права" и представляющий интересы Бадартдинова.

Заявитель полагает, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о запрете бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и об эффективных средствах правовой защиты.

В апреле 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в квартире Бадартдинова в Самаре на том основании, что он общался в мессенджере с Михаилом Жлобицким, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года. После обыска, как отмечает Бадартдинов, его доставили в здание самарского управления ФСБ, где в служебном кабинете на протяжении трех часов подвергали физическому и психологическому насилию. Его били, в том числе линейкой, угрожали изнасилованием и перезаряжали пистолет за спиной. Позже врачи диагностировали у Бадартдинова закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины. Военные следователи, основываясь на показаниях самих оперативников ФСБ, отказали в возбуждении уголовного дела. Российские суды также встали на сторону следствия.