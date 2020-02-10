Активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие пикете

Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу пикета в поддержку политических заключённых, который прошел 31 декабря прошлого года на Тверской улице столицы. Анну Бульбасову признали виновной в повторном нарушении правил порядка проведения массового мероприятия, сообщает "Апология протеста".

Бульбасова была задержана полицией вместе с двенадцатью другими участниками пикета за несколько часов до Нового года. Они по очереди стояли с плакатами, на которых было написано "Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru" и "Пока ты режешь оливье, невиновные люди сидят в тюрьме. Свободу политзаключенным".

По словам полицейских, задержанные пикетчики "организовали вождение хороводов". Тогда их доставили в отдел МВД по Троицкому району Москвы, откуда отпустили без протокола. Троих активистов оштрафовали на 15 тысяч рублей. В отношении девяти других участников пикета полиция прекратила административные дела.