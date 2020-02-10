Полиция не нашла нарушений во время съёмок клипа Pussy Riot

Полиция Санкт-Петербурга не выявила правонарушений во время съёмок нового клипа группы Pussy Riot в павильоне киностудии "Ленфильм", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД.

На самой киностудии заявили, что причиной остановки съёмок стали неполадки с электричеством. Якобы на "Ленфильме" произошла поломка электросети, которую устраняли в течение десяти часов.

Накануне участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила о том, что полиция сорвала съёмки нового клипа группы на песню "Бесит", которая посвящена сопротивлению власти.

По словам Толоконниковой, сначала полицейские зашли в павильон, чтобы предупредить группу о недопустимости "пропаганды гомосексуализма и экстремизма", а затем ушли говорить с начальством "Ленфильма". После этого во всем здании выключился свет, а съёмочную группу выгнали с территории киностудии.

За два дня до этого, по данным Толоконниковой, на "Ленфильм" уже приходили сотрудники в штатском и убедительно просили начальство киностудии отменить съёмки.