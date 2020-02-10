Журналисты проекта Сибирь.Реалии победили в конкурсе "Вместе медиа"

Журналисты сайта Сибирь.Реалии, одного из проектов Русской службы Радио Свобода, победили в двух номинациях ежегодного конкурса "Вместе медиа".

В категории "Видео" первое место получила видеослужба сайта – за материал из Кемеровской области о пенсионере, который самостоятельно, не потратив ни копейки, уложил асфальт на своей улице.

Журналисты Мария Багданова и Марк Подберезин рассказали об этой истории в июле прошлого года. В социальных сетях их видеорепортаж набрал более 400 тысяч просмотров. Всего за 2019 год ролики видеослужбы Сибирь.Реалии посмотрели более 10 миллионов раз.

В номинации "Большой материал" победу одержала корреспондент сайта Сибирь.Реалии в Новокузнецке Алла Мождженская – за текст о крушении в марте 1994 года авиалайнера Airbus A310, летевшего из Москвы в Гонконг.

Отмечается, что в этом году главой жюри конкурса "Вместе медиа" был журналист-расследователь издания "Медуза" Иван Голунов.