Журналисты проекта Сибирь.Реалии победили в конкурсе "Вместе медиа"

Журналисты сайта Сибирь.Реалии, одного из проектов Русской службы Радио Свобода, победили в двух номинациях ежегодного конкурса "Вместе медиа".
В категории "Видео" первое место получила видеослужба сайта – за материал из Кемеровской области о пенсионере, который самостоятельно, не потратив ни копейки, уложил асфальт на своей улице.
Журналисты Мария Багданова и Марк Подберезин рассказали об этой истории в июле прошлого года. В социальных сетях их видеорепортаж набрал более 400 тысяч просмотров. Всего за 2019 год ролики видеослужбы Сибирь.Реалии посмотрели более 10 миллионов раз.
В номинации "Большой материал" победу одержала корреспондент сайта Сибирь.Реалии в Новокузнецке Алла Мождженская – за текст о крушении в марте 1994 года авиалайнера Airbus A310, летевшего из Москвы в Гонконг.
Отмечается, что в этом году главой жюри конкурса "Вместе медиа" был журналист-расследователь издания "Медуза" Иван Голунов.
- "Вместе медиа" – ежегодная серия фестивалей во всех федеральных округах России с финальным мероприятием в Москве. Конкурс проводится с 2002 года при поддержке Фонда независимого радиовещания. Среди его задач – содействие развитию медиаиндустрии и распространению новых для медиа форматов.
- Сибирь.Реалии – медиапроект Русской службы Радио Свобода, открытый осенью 2017 года. Его основная задача – восполнение дефицита разносторонней информации о Сибири и анализ социально-экономических процессов в этом регионе. Ежемесячно сайт Сибирь.Реалии регистрирует от 500 до 700 тысяч посещений.
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