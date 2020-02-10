Российская нефть за несколько недель подешевела почти на 20%

В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тысяч рублей за баррель. В ходе торгов её стоимость опускалась на 2,6 процента, до 3 тысяч 390 рублей за баррель — минимального значения с 15 февраля 2018 года. Почти непрерывное падение цен на нефть продолжается четвертую неделю подряд, и за это время нефть подешевела почти на 20 процентов.

Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке нефти. По данным агентства Reuters, в понедельник стоимость российской нефти Urals на спот-рынке опускалась до отметки $52,82 за баррель — минимального значения с 2 января 2019 года.

Падение цен на нефть связано с опасениями инвесторов относительно влияния коронавируса на потребление топлива в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, сообщает "Коммерсантъ"