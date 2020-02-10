В Петербурге задержана Толоконникова и ещё 12 человек

Тринадцать человек, занимавшихся фотосъемкой на Васильевском острове, были задержаны полицией – об этом в своем Инстаграме сообщила соосновательница группы Надежда Толоконникова, которая тоже оказалась в числе задержанных. На видео, размещенном на ее странице, можно разглядеть, что она одета и загримирована для некого театрального действа, за ней виднеются фигуры полицейских. Надежда Толоконникова обратилась ко всем, кто симпатизирует ее группе, с просьбой ее поддержать и сообщила, что задержанных везут в 16 отдел полиции. По ее словам, сотрудники полиции не объяснили ни ей, ни другим участникам съемок, за что они их задерживают. В 16 отдел полиции удалось вызвать адвоката.

Издатель “Медиазоны” и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов сообщил о задержании в своем Twitter. В отличие от Надежды Толоконниковой, он пишет, что задержаны не 13, а 12 человек и уточняет, что они находились в некой фотостудии в Академическом переулке – туда к ним и пришли полицейские. По версии Петра Верзилова, полицейские объяснили свое появление тем, что Толоконникова и ее группа якобы находились в этой студии без оснований и обещали дать дальнейшие разъяснения уже по прибытии в 16 отдел полиции. Происходящее Верзилов “охарактеризовал как лютый ад в Петербурге” и выразил возмущение тем обстоятельством, что питерские полицейские преследуют Толоконникову и ее команду уже второй день.

Действительно, накануне, 9 февраля благодаря приходу сотрудников полиции и Центра “Э” по противодействию экстремизму были сорваны съемки клипа “Бесит” панк-группы Pussy Riot на киностудии “Ленфильм”. Полицейские объяснили, что они подозревают участников съемок в “пропаганде гомосексуализма и экстремизма”, прочли им лекцию о недопустимости подобных действий, а потом посетили начальство “Ленфильма”, после чего во всем здании погас свет, и дальнейшая работа в арендованном павильоне стала невозможной.

Уже известно, что группа гражданских активистов поехала к 16 отделу полиции, чтобы поддержать Надежду Толоконникову и других задержанных. К полуночи из отдела отпустили одного задержанного – того, который передвигался в инвалидном кресле. Появилась также еще одна версия появления полицейских в фотостудии – якобы они получили сообщение о том, что там имеется утечка угарного газа.