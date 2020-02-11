Операторы требуют компенсировать убытки от "Доступного интернета"

Сотовые операторы и интернет-компании потребуют от властей компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам в рамках реализации проекта "Доступный интернет". Свои потери от предоставления услуги они оценивают в 150 миллиардов рублей в год. Такое решение приняла комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Во время послания Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин распорядился обеспечить россиян бесплатным доступом к "социально значимым отечественным интернет-сервисам". В Минкомсвязи после этого потребовали с 1 марта сделать бесплатным доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти.

Список значимых интернет-ресурсов еще не определен, но провайдеры опасаются, что доля трафика с них может достигнуть 15 процентов и затраты на его обслуживание будут только расти.

В целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 миллиардов рублей, отмечает издание. В условиях необходимости исполнения "закона Яровой" и закона о "суверенном рунете" очередное обременение операторов и интернет-компаний недопустимо, считают в РСПП.

В этой связи комиссия РСПП намерена направить свои предложения премьеру Михаилу Мишустину. В частности, предлагается создать единый реестр интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом в РССП считают необходимым сохранить плату за доступ к сети оператора, а также закрепить механизм прекращения оказания услуг, если у абонента появится задолженность.