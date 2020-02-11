Число умерших от коронавирусной инфекции превысило 1000

Число умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом, во вторник превысило тысячу. 1016 человек умерли в континентальном Китае и двое – за его пределами. Таковы последние официальные данные.

За сутки умерли 108 человек – это самый высокий показатель с момента начала эпидемии.

При этом число новых выявленных случаев заболевания снижается. За последние сутки подтверждены около 2500 случаев коронавирусной инфекции – почти на 600 меньше, чем за предыдущие 24 часа. Общее число заболевших превысило 42 500, из них более 4 тысяч признаны полностью излечившимися.

Подавляющее большинство случаев заболевания и гибели людей – по-прежнему в китайской провинции Хубэй. Во вторник стало известно, что из-за ошибок в борьбе с распространением вируса сняты с должности глава комитета здравоохранения провинции и её партийный секретарь.

За пределами континентального Китая отмечены 319 случаев заражения коронавирусом. Более 130 из них зафиксированы на круизном судне Diamond Princess, которое находится у берегов Японии. На судне более 3700 человек, пассажиры не могут покинуть его из-за карантина.

В России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции – по-прежнему два. Накануне в Минздраве заявили, что пациенты вскоре могут быть выписаны.

Биржи в Азии отреагировали ростом на сообщения о том, что распространение инфекции существенно замедлилось.