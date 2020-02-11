"Заняла своё место": соцсети о новой программе Ксении Собчак

Ксения Собчак, видимо, пока не в силах снова запустить хайп масштабов 2018 года, но небольшие скандалы рождать способна, а на этой неделе ей повезло – выдалось сразу два.

Во-первых, вышел пилотный выпуск программы "Док-ток", которую Ксения должна вести на Первом канале с Александром Гордоном. Правда, в этот понедельник Гордона в студии не было.

Изюминка программы – видеореконструкции обсуждаемых событий, а обсуждалось дело сестёр Хачатурян (посмотреть можно здесь).

Короткое изложение телешоу можно прочитать на "Медузе":

Первую «экранизацию» посвятили делу сестер Хачатурян. На шоу пришли их мать Аурелия Дундук и старший брат Сергей. В разговоре с матерью Собчак упомянула закон о домашнем насилии, после чего показала первый «док» — о том, как отец сестер Михаил Хачатурян изнасиловал Аурелию в начале их отношений. Во втором доке — его ссоры с Сергеем (тот не был его родным сыном), в которого Хачатурян стрелял из пистолета. События реконструировали, «чтобы разобраться, что происходило в этой семье». В студии обсуждали, «что стало триггером» для действий Хачатуряна, почему Аурелия ушла от него, только когда он выгнал ее из дома, и зачем она оставила ему дочерей. «Зная, что человек вас изнасиловал, почему вы с этим мирились? Вас никто в этом не обвиняет. Мы хотим понять причины», — говорила Собчак. «У меня не было выбора, он всем угрожал», — ответила Аурелия. Одни гости шоу встали на ее сторону, другие обвинили в поиске личной выгоды. Под конец пришел племянник Михаила Хачатуряна Арсен — он заявил, что Аурелия, Сергей и сестры порочат память дяди и все выдумали. К теме закона о домашнем насилии, заявленной в начале программы, так и не вернулись. Второй выпуск шоу о сестрах Хачатурян выйдет вечером 11 февраля.

Восторженных отзывов, кажется, нет вовсе. Не очень восторженные – есть.

Игорь Яркевич:

Пытался посмотреть программу "Док ток" с К.Собчак.

Все безнадежно. Все кончено. Путинское ТВ совершенно не готово, чтобы сделать достойную программу для К.Собчак.

И программа никакая, и К.Собчак там тоже такая.

Путин уже ничего не может организовать.

Валерий Аникин:

Да это ток-шоу ни одному из уже всем надоевших ток-шоу и в подметки не годится. Во-первых, к чему это обсасывание всем надоевшей темы? Во-вторых, да и сама эта тема является резонансной не понятно по какой причине. Да, есть проблема семейного насилия, но куда в более прозаическом аспекте, чем то, что пыталась всеми силами выведать Собчак у участников этого шоу.

Серж Рожнов:

Какое днище! С Ксюшей расплатились за участие на "выборах" президента.

Александр Головач:

Могу только порадоваться, что Собчак больше не дурит хорошим людям головы, а заняла своё заслуженное место на арене цирка

Аза Бабаян:

Сестёр Хачатурян нужно увезти в другую страну, поменять им фамилии , отгородить от всех родственников и помочь построить новую жизнь . Мерзкие передачи точно им не помогают . Ужасно. Передача Собчак абсолютна провальная, хуже чем все остальные КРИК ТОКИ на российском ТВ

Ну а кроме того, Ксения Анатольевна решила высказаться по резонансному делу "Сети".

Артём Торчинский:

Как там сотрудники штаба Собчак себя чувствуют?

Татьяна Фельгенгауэр:



Так мы узнали что Ксении Собчак дают ту же папочку с «материалами дела», что и Путину.



Позорище невероятное, конечно.

Станислав Яковлев:



Вы, кстати, когда в следующий раз будете ловить своими доверчивыми ушами лапшу про бессердечную кремлевскую пропаганду и ее кровавых цепных собак, имейте все же ввиду, что сейчас по либеральной части Инстаграмма с намёками что приговоры активистам так называемой «Сети» вовсе не так уж необоснованны, бегает вовсе не Маргарита Симоновна и не Кристина Андреевна, но именно Ксения Анатольевна.



