Голосование о Конституции может пройти в день юбилея Ленина

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию, о намерении провести которое заявил президент России Владимир Путин, планируется провести в будний день, который ради этого объявят выходным.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, в качестве основной даты рассматривается 22 апреля.

День рождения Ленина

В этот день родился Владимир Ульянов (Ленин) – в нынешнем году отмечается 150 лет со дня рождения вождя большевистской партии. Кроме того, 22 апреля отмечается Международный день Земли.

Ранее источники называли разные возможные даты проведения голосования, основной считалось воскресенье, 12 апреля – День космонавтики. Однако, как пишет РБК, в Кремле добиваются высокой явки. В обычный выходной у людей могут быть свои планы, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил один из собеседников РБК.

Глава Центризбирком Элла Памфилова ранее назвала идею провести голосование в будний день "неплохой".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что окончательное решение о дате голосования ещё не принято.

В 1996 году второй тур голосования на выборах президента прошёл не в воскресенье, как было принято, а в будний день.

Общероссийское голосование

По-прежнему неясно, как именно будет организовано голосование. Эта процедура не предусмотрена действующим законодательством – речь не идёт о референдуме, а о некой иной процедуре.

Для принятия поправок к Конституции по закону не нужно всенародное голосование. Однако Путин дал понять, что поправки не вступят в силу, если не будут одобрены в ходе такого голосования.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, член Совета Федерации Андрей Клишас сказал в интервью Би-би-си, что после принятия поправок Путин подпишет соответствующий закон, и он будет вынесен на голосование. А после голосования, если большинство выскажется за, президент подпишет специальный акт, которым поправки будут включены в текст Конституции. Эта процедура, как сказал Клишас, будет прописана в специальном законе.

Клишас также отверг предположения о том, что главная цель поправок – обеспечить сохранение власти Владимиром Путиным. По его словам, это "спекуляции, которые не основаны на тексте, и разного рода домыслы".

Клишас: преамбулу можно менять

Клишас также выступил в защиту решения Путина о кадровом составе рабочей группы, в которую вошли не только юристы, но и различные лояльные Кремлю представители общественности. "И [режиссер Александр] Калягин, и [атаман Николай] Долуда, и доктор [Леонид] Рошаль, и академик [Александр] Чубарьян – они вносят огромный вклад в эту историю, потому что это известные авторитетные люди", – считает он.

Клишас также высказал мнение, что преамбула Конституции, куда предлагается, в частности, добавить упоминания о Боге, победе во Второй мировой войне или русском народе, может быть изменена. "Я как юрист считаю, что упоминание бога и традиционных ценностей хуже эту Конституцию не сделают", – сказал Клишас, оговорившись, что это "не самый актуальный вопрос".

По словам Клишаса, рабочая группа будет обсуждать поправки как минимум до конца февраля. После этого их рассмотрит Госдума во втором чтении. Очередная встреча Путина с членами рабочей группы пройдёт 13 февраля.