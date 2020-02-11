Глава СПЧ отказался комментировать приговор по делу "Сети"

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отказался комментировать приговор по делу так называемого террористического сообщества "Сеть", сославшись на то, что он "сотрудник администрации президента". При этом он сообщил "Коммерсанту", что СПЧ готов рассмотреть заявления осужденных, их родственников или адвокатов, "если те обратятся за защитой".

Накануне суд в Пензе приговорил обвиняемых по делу "Сети" к длительным тюремным срокам. Дмитрий Пчелинцев приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов — 14, Максим Иванкин — 13, Михаил Кульков – 10, Василий Куксов —9, Арман Сагынбаев — 6 лет лишения свободы. Подсудимые не признали вину . Многие из них утверждают, что давали признательные показания под пытками. Однако Следственный комитет России не возбудил уголовных дел о пытках.

Журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал в инстаграме пост, в котором высказался о деле "Сети". По его словам, жестокость приговора пугает и вызывает массу вопросов к судебной системе в России и правоохранительным органам. "Это достаточные доказательства, чтобы давать такие сроки? Что вы сказали бы следователю, если (не утверждаем, просто допустим) к вашим гениталиям приделали бы электрические провода? И на что все это больше похоже: на разоблачение боевой ячейки террористов или на показательный процесс?" — написал Дудь.

Он также предложил своим подписчикам посмотреть документальный фильмо издания 7Х7 про молодых людей из Пензы и Петербурга, "которых российский суд признал террористами".

Журналист Антон Красовский в своем блоге назвал приговоры по делу "Сети" "ужасными" и "людоедскими", отметив, что старшему из осужденных всего 31 год. По его мнению, дело "выстраивалось по сценарию оперативников".

Художница из Новосибирска Мария Киселёва написала серию картин по мотивам пыток в деле "Сети". "Рисовала серию картинок по делу Сети и в целом о том, как пытки встроены в ежедневную практику силовиков. В случае Сети пытки стали основой всего дела, читать рассказы о пытках над ними было тяжело до тошноты", – написала Киселёва в фейсбуке.

В Москве и других городах России проходят пикеты в поддержку осужденных по делу "Сети".

Осужденные – антифа-активисты и анархисты. Их признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нём. Некоторых также в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Ранее родители обвиняемых обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой, чтобы президент обратил внимание на дело. "Сотрудники ФСБ лгут в залах судебных заседаний в Пензе и в Петербурге, не стесняясь того, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний... Они не боятся ничего и никого, кроме Вас и Вашей реакции", – говорится в письме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после приговора заявил, что Путин "неоднократно разбирался" с делом "Сети" и просил проверить его на соответствие закону, а сейчас повлиять на него никак не может.