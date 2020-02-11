Бои в сирийском Идлибе: сбит вертолёт армии Асада

В Сирии в провинции Идлиб сбит вертолёт сирийской армии. Об этом заявили в командовании сирийских оппозиционных сил, которые ведут бои против войск президента Башара Асада.

Сообщается, что вертолёт Ми-8 упал южнее города Идлиб, на территории, контролируемой противниками Асада. Пилот погиб. Были ли в вертолёте ещё люди, не сообщаются.

Ряд комментаторов предполагает, что вертолёт могли сбить турецкие военные, однако представители сирийской оппозиции утверждают, что это сделали они.

Сирийские и, по ряду сообщений, российские самолёты нанесли во вторник удары по городу Идлиб, в Сети распространяются фото разрушений. Есть убитые.

В Идлибе идут ожесточённые бои. Представители оппозиции заявили, что при поддержке турецкой артиллерии начали контрнаступление на позиции войск Асада, которые, в свою очередь, поддерживает Россия.

Турция в последние дни серьёзно нарастила своё военное присутствие в Идлибе – последнем сирийском регионе к западу от Евфрата под контролем вооружённой оппозиции. Турецкие наблюдательные пункты нередко попадают под огонь наступающих войск Асада. Накануне были убиты 6 человек. Турецкие военные в ответ открывают огонь по сирийской армии. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил во вторник, что Сирия "заплатит большую цену" за гибель турецких военных.

Официально Турция, как и Россия, выступает в роли гаранта перемирия в Идлибе. Однако страны поддерживают в сирийском конфликте разные стороны: Россия – Асада, а Турция – ряд фракций оппозиции.

Российская делегация в последние дни вела на тему Идлиба переговоры в Анкаре. Как сообщает Reuters, российские представители покинули Турцию, не достигнув соглашения.

В Кремле заявили, что во вторник ожидаются телефонные переговоры Эрдогана и президента России Владимира Путина.