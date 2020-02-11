Глава ВС предложил передать присяжным дела особой тяжести

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести и дела о преступлениях, совершённых в сфере предпринимательской деятельности, сообщают "Ведомости".

Лебедев сделал соответствующее заявление, выступая на совещании судейского корпуса судов общей юрисдикции.

Сейчас присяжные в районных и военных судах, в отличие от своих коллег в вышестоящих инстанциях, не могут рассматривать дела по преступлениям, за совершение которых может быть назначено пожизненное лишение свободы.

При этом "Ведомости" отмечают, что областные суды, где дела рассматривают коллегии присяжных из восьми человек, вынесли в прошлом году 417 приговоров, и 20 процентов из них были оправдательными. Суды присяжных из шести человек, которые работают в районных судах, вынесли в прошлом году 585 приговоров, из них оправдательных - 26 процентов.

До 40 процентов оправдательных приговоров, вынесенных присяжными, позже отменяются выше стоящими инстанциями, однако их итоговое количество всё равно существенно выше, чем у обычных судов.

По данным Верховного суда, у профессиональных судей всего один процент оправдательных приговоров.