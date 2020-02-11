Судан решил отправить в Гаагу своего свергнутого президента

Правительство Судана согласилось выполнить запрос Международного уголовного суда (МУС) и выдать ему разыскиваемых лиц.

Решение принято в ходе мирных переговоров между правительством Судана и повстанческими группировками из Дарфура. Как отмечает Би-би-си, это решение делает возможным отправку бывшего президента Судана Омара аль-Башина в Гаагу, где ему будут предъявлены обвинения.

Аль-Башир правил Суданом с октября 1993 года по апрель 2019-го, когда был отстранён от власти в результате военного переворота и арестован.

арестован. Он обвиняется в геноциде и военных преступлениях, совершённых в ходе Дарфурского межэтнического конфликта на юге Судана, вспыхнувшего в 2003 году. Жертвами войны стали около 300 тысяч человек.

Представитель правительства Судана заявил 11 февраля, что "справедливость не может быть восстановлена, если мы не залечим раны". По словам Хассана Эльтаиша, правительство решило, что каждый, на чьё имя выписан ордер на арест, будет доставлен Международный уголовный суд в Гаагу.

Аль-Башир, который отказывался признать полномочия суда, когда в его адрес в 2009 году были выдвинуты обвинения в преступлениях, совершённых в Дарфуре, был отстранён военными от власти в апреле прошлого года.