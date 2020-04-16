Все упирается в насилие. Арт-терапия усмиряет агрессию

"Я работаю в социальной сфере и волонтерстве больше десяти лет. В какой-то момент я заметила, что какой бы темой я ни занималась, все упирается в проблему насилия", – рассказывает руководитель проекта "Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений" Анастасия Бабичева. Это самарская инициатива, в рамках которой слушатели с помощью арт-терапии и других методик учатся преодолевать собственную агрессию, избегать или справляться с жестокостью, а также говорить о проблеме насилия.

Подростки хотят говорить о насилии



Целевая аудитория проекта – это люди, столкнувшиеся с насилием. К ним относятся и пострадавшие, и свидетели, и те, кто насилие совершал. Раньше участники проекта работали только со взрослыми слушателями. В середине марта начали привлекать и подростков.

"Мы работали с молодежью в вузах и колледжах и заметили, что тема насилия для них очень актуальна и что они готовы об этом говорить", – рассказывает Анастасия Бабичева. С подростками участники проекта проводят профилактическую работу. Она включает в себя информационную и терапевтическую поддержку. К терапевтической, в частности, относятся арт-методики.

Арт-терапия в свою очередь делится на два типа: театральные и музыкальные практики. Театральные направлены на развитие эмпатии, а музыкальные – на развитие саморегуляции. Для того чтобы слушатели научились контролировать свои эмоции и работать с ними, им предлагают проиграть чувство гнева и обиды на барабанах.

"Психолог предлагает самостоятельно выбрать в своем опыте ситуацию, связанную с насилием, и изобразить ее. Потом это подвергается анализу: слушатели разбираются, удалось ли им передать необходимые эмоции, что они испытывали, проигрывая их, и стало ли после этого легче", – говорит Бабичева.

Арт-терапия направлена на работу с эмоциональным интеллектом

Театральные практики делятся на три вида: плейбек-театр, форум-театр и психодрама. В рамках плейбек-театра слушатели сами задают проблему, которая будет проигрываться на сцене. "Аудитория делится на актеров и зрителей, потом они меняются местами. Зрители задают тему, а актеры пробуют ее изобразить, используя готовые сценические шаблоны", – рассказывает руководитель проекта.

Она добавляет: этот тип театральной практики хорош тем, что помогает развивать эмпатию. "Зритель рассказывает о своих переживаниях, описывает какую-то историю, а актер тут же возвращает ему ее в том формате, в котором он бы мог ее прожить сам", – отмечает Бабичева.

Форум-театр – это разновидность социального театра. "Здесь мы работаем со слушателями в формате кейсов. Они сами выбирают истории относительно насилия в своей жизни и отыгрывают их", – говорит руководитель.

Распознавание эмоций играет ключевую роль в проблеме насилия

Психодрама – это блок, посвященный проблеме "Я и моя агрессия". По словам Бабичевой, многие подростки обращались к команде проекта с просьбой научить их контролировать свою агрессию, чтобы она не перерастала в насилие. В рамках психодрамы психолог просила слушателей с помощью каких-либо сценических приемов изобразить как раз эту эмоцию.

"Весь арт-терапевтический блок направлен на работу с эмоциональным интеллектом, чтобы ребята понимали, что с ними происходит, что происходит с другим человеком и как устроено взаимодействие между людьми. Мы уверены, что в проблеме насилия распознавание эмоций – и собственных, и чужих – играет ключевую роль", – отмечает Бабичева.

В 2018 году российских женщин признали одними из самых незащищенных в мире. В тот год, по данным Росстата, в стране убили 8,3 тысячи женщин – то есть от насилия погибала одна россиянка в час.