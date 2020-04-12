"Не знаю, хватит ли на продукты". Жизнь в карантине без работы

"Нас попросили написать заявление на отпуск без содержания на 21 день. Даты мы не ставили: нам сказала, что как только карантин закончился – нас вызовут на работу снова. А пока мне нужно как-то жить и платить за съемную квартиру", – рассказывает Евгения (имя изменено по ее просьбе. – РС). Она работает в Москве в ООО "Болонья" (сеть магазинов итальянской одежды).

После того, как президент Владимир Путин объявил выходные с 30 марта по 5 апреля, а потом продлил их, в рабочий чат Евгении руководитель прислал заявления, которые попросил подписать. "Меня смутило, что в документе о предоставлении мне неоплачиваемого отпуска не было дат. Президент объявил, что во время нерабочей недели сотрудники должны получать свою зарплату, а нас просто кинули”, – считает Евгения.

Как жить дальше, я не понимаю

По ее словам, компания и раньше нарушала права сотрудников: в отделе кадров им отказывались выдавать трудовой договор при оформлении, вместо обещанного оплачиваемого отпуска и больничного предоставляли только отгулы "за свой счет.

– Уходить в отпуск совершенно не выгодно, а отказаться от него нам не разрешают. Я терпела все эти нарушения, потому что работа в целом меня устраивала, но когда меня отправили в отпуск на 21 день без содержания, поняла, что молчать дальше невозможно", – говорит она.

Остальные сотрудники, по ее словам, на новость о неоплачиваемом отпуске отреагировали спокойно. Многие из них работают в компании уже давно и боятся потерять свое место. В основном это женщины 45-50 лет, добавляет Евгения.

В чате она написала, что подписывать заявление не будет. Куратор позвонил ей через несколько минут и намекнул, что выбора у нее нет: либо она соглашается уйти в неоплачиваемый отпуск, либо ей создадут такие условия в компании, что ей придется уволиться самой. "В итоге я это заявление подписала", – признается девушка.

Проработала я месяц, но платить мне не хотят даже за него

"Как жить дальше, я не очень понимаю. Сейчас пытаюсь найти хоть какую-то работу продавцом в продуктовом или в "Утконосе". Раньше я всегда работала администратором в элитных магазинах люкс-класса, но сейчас приходится как-то вертеться. Как жить на ту зарплату, которую сейчас в Москве предлагают, тоже неясно. В среднем это 40 тысяч, а я за съемную квартиру 36 тысяч в месяц отдаю”, – объясняет она.

С аналогичной ситуацией столкнулась и Анна (имя изменено по ее просьбе. – РС). Она только устроилась официанткой в кафе Paul в Москве, как Путин объявил о начале нерабочей недели. "Проработала я всего месяц, но платить мне не хотят даже за него", – утверждает Анна.

По ее словам, сразу же после первого обращения Путина управляющая заведением попросила написать заявление на отпуск "за свой счет". Сначала речь шла о неделе, потом появилось новое заявление – о предоставлении отпуска до 31 мая. "Почему именно до 31 мая никто нам не объяснил. По сути управляющая поставила нас перед выбором: либо вы подписываете заявление, либо увольняетесь по собственному желанию. Она в шутку предложила еще третий вариант – обращение в прокуратуру и трудовую инспекцию, а потом добавила, что там мы ничего не добьемся, потому что якобы компания – уже банкрот", – рассказывает Анна.

Зарплату за предыдущий месяц она должна получить в середине апреля. По словам управляющей, даже эта сумма ей не полагается, поскольку для того, чтобы ее получить, нужно было взять не менее 10 смен в следующем месяце. Из-за карантина сделать это Анна не сможет, к тому же, по ее словам, в трудовом договоре такого условия нет.

"Когда управляющая пришла со вторым заявлением об отпуске, началось жесткое давление. Сначала она грозилась увольнением, потом упрашивала подписать документ, умоляла войти в ее положение, говорила, что у компании нет средств, чтобы платить нам зарплату. Только почему меня это должно волновать, когда я остаюсь без денег", – говорит сотрудница кафе.

Заявление она подписала, а потом решила уволиться. Но в компании подписывать ее заявление об увольнении отказались, объяснив тем, что отдел кадров работает сейчас удаленно, а официально оформить расторжение договора можно только в офисе.

Уйти в отпуск без содержания меня не просили, но работать я тоже не могу

Анна обратилась к юристам. "Мне объяснили, что сейчас любая компания оснащена возможностями сделать это все удаленно. Я продолжу дальше настаивать на увольнении и буду добиваться, чтобы зарплату за прошлый месяц мне все же выплатили”, – говорит сотрудница Paul.

Елена работает ортодонтом в нескольких частных клиниках в Москве. Ее не просили уйти в отпуск без содержания, но работать она тоже не может. "Все мои пациенты сейчас в подвешенном состоянии. По регламенту, я не могу принимать их планово, только если у них сломался аппарат или если аппарат их травмирует", – объясняет врач.

В одной клинике проводить прием снова разрешили, но пациенты не могут воспользоваться этой возможностью, поскольку в коридоре должно быть расстояние между людьми в 1,5 метра. А значит в холле клиники может находиться только один пациент. "По сути если клинику нельзя быстро перестроить, то и работать она теперь не может, а я остаюсь без зарплаты", – рассуждает Елена.

Сейчас стоит вопрос – смогу ли я хотя бы на продукты заработать

В двух клиниках у нее сдельная зарплата: нет приемов – нет денег. После второго объявления Путина о продлении выходных, Елене намекнули, что ей стоило бы написать заявление на отпуск "за свой счет. "Думаю, в любом случае заявление написать придется. Скорее всего, когда снова вызовут на работу, тогда мне его и вручат, чтобы я подписала задним числом сразу по факту нерабочих дней", – говорит Елена.

Обращаться в трудовую инспекцию она не намерена, потому что "сохранить место сейчас важнее". "Как-то раз я уже пыталась отстоять права врачей, так меня просто уволили, а все, за кого я заступилась, так и остались работать. Сейчас я выбираю безопасность", – объясняет ортодонт.

Ольга (имя изменено. – РС) тоже работает стоматологом в частной клинике эконом-класса в Самаре. "После первого выступления Путина руководитель учреждения, ссылаясь на распоряжение Роспотребнадзора, объявил о том, что клиника закрывается на неопределенный срок", – рассказывает она.

Через неделю клинику решили открыть, пациентов к тому моменту уже перезаписали на более поздние даты. Многие из них попали под сокращение или ушли в отпуск без содержания. "Когда у людей нет денег – в частные клиники они, конечно, не ходят. Зарплата моя зависит от того, сколько пациентов я приму за месяц. Неделю я уже упустила. Сейчас стоит вопрос – смогу ли я хотя бы на продукты за этот месяц заработать", – говорит Ольга.

Елена до указа Путина о продлении выходных работала парикмахером в краснодарском салоне красоты. "Зарплата приличная, хороший коллектив, официальное трудоустройство – в нашей сфере о таком можно только мечтать. Сейчас сижу дома, пытаюсь понять, что делать дальше. Руководство нам сразу вежливо объяснило, что содержать нас во время выходных не в состоянии, а когда нам снова можно будет начать работать, непонятно", – говорит Елена.

На фоне возрастающего числа увольнений, а также сообщений сотрудников о том, что их заставляют писать заявления об отпуске "за свой счет", в сети появилась организация, защищающая права рабочих в условиях пандемии – “Вирусный профсоюз”. Ежедневно в соцсетях участники движения публикуют десятки историй о нарушениях прав работников крупных компаний в России. В качестве выдвигаемых требований профсоюз указывает "сохранение зарплаты и рабочих мест", "уменьшение длительности смен и двойная оплата – работникам предприятий жизнеобеспечения" и "спасение людей, а не крупного бизнеса".

Какое реальное количество людей оказалось в такой ситуации, пока понять невозможно. За юридическими консультациями в основном обращаются жители Москвы. Многие из них заявление на отпуск за свой счет уже подписали и не понимают, как им действовать дальше. Единственный способ обезопасить себя как сотрудника в этой ситуации – не подписывать заявления на отпуск без содержания, считает адвокат Ксения Михайличенко.

– Просто так отправить своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты работодатель не имеет права. Обычно он распечатывает это заявление, кладет перед работником и просит подписать. В противном случае грозится увольнение. При этом важно понимать, что уволить сотрудника по инициативе работодателя сейчас тоже не так просто – до 30 апреля вообще невозможно, – говорит адвокат.

Если работник заявление на отпуск все же подписывает, он теряет зарплату. В какой ситуации окажется бизнес к 1 мая, непонятно, когда именно закончится самоизоляция тоже неизвестно. Если заявление не подписывает – он сохраняет зарплату и в случае невыплаты может обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.

– Если заявление подписано, доказать факт психологического давления со стороны работодателя практически невозможно, – добавляет Михайличенко. – В сложной ситуации в связи с указом Путина оказались не только работники, но и работодатели. Не любой бизнес может перевести своих сотрудников на удаленную работу. В наиболее сложном положении оказались ресторанный бизнес, кинотеатры и салоны красоты. Однако и они могут оформить "простой". В таком случае, согласно законодательству, будут обязаны выплачивать только ⅔ зарплаты своим сотрудникам.