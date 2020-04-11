Трамп подписал меморандум помощи Италии в борьбе с COVID-19

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о помощи Италии в борьбе с коронавирусом COVID-19. В документе, в частности, отмечается, что главной задачей Вашингтона является забота об американских гражданах, но Соединённые Штаты должны продемонстрировать лидерство "вопреки дезинформации со стороны Китая и России".

Ожидается, что американские военные поставят Италии гуманитарную помощь, персонал и медицинскую технику для борьбы с пандемией. Планируется построить несколько полевых госпиталей. Для оказания помощи будут задействованы военнослужащие США, находящиеся в Италии. Кроме того, Вашингтон хочет оказать помощь итальянскому бизнесу, однако подробности не раскрываются.

В конце марта Россия направила в Италию несколько самолётов с военными врачами, медицинским оборудованием и средствами для дезинфекции. Помощь Риму также оказал Китай. После этого власти Евросоюза заявили, что Москва и Пекин используют борьбу с вирусом для расширения своего влияния. Италия эти заявления отвергла.

Помимо прочего, США и ЕС обвиняли Россию и Китай в распространении недостоверной информации о борьбе с коронавирусом – в том числе в соцсетях. Москва и Пекин назвали обвинения голословными.

В США число выявленных случаев коронавируса COVID-19 превысило полмиллиона. Соединённые Штаты находятся на первом месте по количеству заболевших. Умерли, по последним данным, более 18 700 человек. Наиболее серьёзная ситуация в штате Нью-Йорк. Там COVID-19 обнаружен у более 170 тысяч человек, более семи с половиной тысяч пациентов умерли.

Италия ненамного опережает США по количеству погибших и остаётся лидером по показателю смертности от коронавируса в мире. Всего заболевших в Италии на сегодняшний день более 148 тысяч человек.