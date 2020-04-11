Число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 1667

В России за последние сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 составило 1667 в 49 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Больше всего заболевших в Москве – более одной тысячи человек. Более 150 случаев заражения зафиксировано в Московской области, 80 – в Санкт-Петербурге.

Общее число инфицированных вирусом нового типа выросло до 13 584, из них почти 9 тысяч в российской столице. Со следующей недели там вводятся спецпропуска для передвижения по городу. Решение о введении пропусков было принято властями Москвы из-за роста числа заболевших и увеличения случаев нарушения режима самоизоляции со стороны жителей столицы.

Жёсткие ограничения на передвижения граждан введены по всей России, однако власти режим чрезвычайной ситуации пока не объявляли.

Своих специалистов для борьбы с эпидемией в Россию направил Китай. Оттуда в конце прошлого года началось распространение COVID-19.