Помощь врачам – инициатива снизу. Как простые активисты кормят медиков в больницах Москвы и Питера и собирают деньги на средства индивидуальной защиты.

Долгая дорога домой! Как возвращались на родину граждане России, застрявшие за границей.

ИЗОляция. Как в режиме онлайн выживает искусство и те, кто потерял работу из-за карантина.

Обсуждаем эти темы с аниматором Гарри Бардиным и практикующим психологом, специалистом по оказанию психологической помощи по телефону горячей линии "Стоп коронавирус" Алиной Антоновой.

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