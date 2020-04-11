США введут визовые санкции против стран, затягивающих эвакуацию

США смогут вводить визовые санкции против стран, которые не вывозят своих граждан или затягивают процесс эвакуации во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп. Ограничения будут отменяться, когда страны возобновят вывоз своих граждан, говорится в меморандуме.

Документ действует до конца года. Вашингтон оставил за собой право продления сроков действия.

Россия на прошлой неделе приостанавливала вывоз своих граждан из-за границы, в том числе из США. В частности, был отложен рейс из Нью-Йорка.

Из-за пандемии коронавируса и прекращения авиаперелетов российские туристы не могут вернуться из десятка стран. СМИ писали, что самолёты, на которых вывозят россиян, возвращаются полупустыми несмотря на высокий спрос. Власти заявляют, что это происходит из-за новых правил оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Он запрещает перевозить одним рейсом людей из разных городов. Кроме того, из списков исключают тех, кто улетел из России раньше 1 января 2020 года.

Российские власти подчеркивают, что вывоз граждан на родину – это не эвакуация, которую может объявить только президент, поэтому рейсы коммерческие.

По данным Минкомсвязи, заявки на вывоз из других стран только через портал Госуслуг подали 26 тысяч россиян.