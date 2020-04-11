СМИ сообщили о погибших заключённых во время бунта в колонии

Под завалами после пожара в иркутской исправительной колонии №15, в которой накануне произошёл бунт заключённых, обнаружили тело одного из осуждённых. Причина смерти не называется, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко. Издание Baza также сообщило о том, что во время штурма колонии спецназом один из заключённых совершил самоубийство.

Ранее правозащитник Павел Глущенко опубликовал видео, на котором один из осуждённых заявляет, что "два трупа уже есть" и спецназ "убивает всех". Ранее ФСИН отчиталась о подавлении бунта. В ведомстве заявили, что "ситуация под контролем" и "погибших нет". СМИ сообщали о том, что в бунтующей колонии были "ожесточенные" столкновения между заключёнными и сотрудниками ФСИН. Сгорело несколько зданий. Правозащитники сообщают, что пожар начался из-за дымовых шашек, которыми закидывал заключённых спецназ.

Осуждённые успели записать видео из горящей промзоны, на котором заявляют о "беспределе" со стороны работников колонии. "Сейчас всё догорит и нас будут убивать", – говорится на видеозаписи. Заключённые массово нанесли себе увечья и просили о помощи.

Полиция заблокировала дорогу, ведущую к колонии №15. Правозащитников и сотрудников ОНК в колонию не пускают. Следственный комитет по Иркутской области завёл на осужденных уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Причиной бунта в колонии могли стать издевательства со стороны сотрудников ФСИН. Заключенные записали видео, в котором пожаловались на избиения. По их словам, 9 апреля сотрудник колонии зашёл в барак для нарушителей режима и избил одного из осуждённых, тот в ответ нанёс себе травмы. За это его избили ещё раз. В знак протеста ещё несколько заключённых нанесли себе увечья.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что осуждённые исправительной колонии №15 в Ангарске напали на сотрудника учреждения. Он якобы госпитализирован с телесными повреждениями.

Как сообщила Русской службе "Голоса Америки" исполнительный директор движения "Русь Сидящая" Ольга Романова, горит и вторая колония – ИК-14, потеряна связь с третьей – ИК-7, готовится к бунту четвертая колония – ИК-2.

Бунты, по информации Романовой, были спровоцированы постоянным избиением заключенных. Усугубила ситуацию пандемия коронавируса. Заключённым запрещены свидания с родственниками, с адвокатами, запрещено посещение наблюдательных комиссий. Под запретом оказались и передачи, в том числе передача лекарств.