Белгородская епархия РПЦ не станет закрывать храмы на Пасху

Белгородская епархия Русской православной церкви (РПЦ) решила не закрывать храмы во время Пасхи на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщают местные СМИ. Представители церкви отметили, что службы и причастия проходят с соблюдением санитарных норм. Например, для причастий используются одноразовые стаканчики.

Ранее РПЦ призвала верующих молиться дома и воздержаться от посещения церквей. Сегодня Русская православная церковь опубликовала инструкцию по домашнему освящению вербы в условиях самоизоляции к Вербному воскресенью.

Вместе с тем рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси допустила, что верующие могут посещать храмы на Страстной неделе, если это позволит эпидемиологическая ситуация в регионе. Решение о конкретных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в приходах предложено принимать епископами на местах.

Белгородскую епархию возглавляет глава миссионерского отдела Московского патриархата митрополит Иоанн (Попов). Он, в частности, ранее заявлял, что одной из мер по защите от эпидемии в России исторически является колокольный звон. В конце марта митрополит облетел на вертолёте все районы Белгородской области с мощами святых мучеников и иконами для защиты от коронавируса.

В Белгородской области выявлено более 20 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего в России, по последним данным, COVID-19 диагностирован более чем у 13 с половиной тысяч человек. Умерли более ста пациентов.