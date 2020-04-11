На въездах в Москву начались проверки документов

На въездах в Москву в рамках борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 начали дежурить полицейские. Они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель МВД.

Телеграм-канал Baza пишет, что сотрудники ГИБДД просят показать регистрацию и некий пропуск. Если у водителя отсутствует московская регистрация и у него нет пропуска, его разворачивают назад без составления протокола о нарушении режима самоизоляции. О том, как должен выглядеть пропуск, не знают ни водители, ни сотрудники полиции, пишет Baza. Проверки документов, как утверждается, также начались на станциях метро.

О введении спецпропусков для передвижения по Москве стало известно накануне. Власти Москвы обосновали решение ростом числа заболевших и увеличением случаев нарушения режима самоизоляции.

О введении спецпропусков по Москве в период действия так называемого режима самоизоляции ранее писали многие СМИ. Публиковались и проекты распоряжений московских властей о введении специальных разрешений на выход из дома в виде QR-кодов.

В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пропуска вводить не будут, поскольку москвичи в целом соблюдают режим самоизоляции.

Жёсткие ограничительные меры действуют во всех российских регионах, однако режим чрезвычайной ситуации власти пока не объявляли.

По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в российской столице составляет почти девять тысяч.