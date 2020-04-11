ВОЗ призвала Белоруссию подготовить больницы для инфицированных

Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям Белоруссии с призывом готовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавируса. Группа экспертов ВОЗ провела в Минске встречу с журналистами – по результатам изучения ситуации.

Эпидемия в Белоруссии перешла в более опасную фазу, заявил руководитель группы Патрик О'Коннор. Он настойчиво рекомендовал белорусским властям подготовить к применению планы чрезвычайных действий и подготовить больницы. Представители ВОЗ также рекомендовали отменить все массовые мероприятия, включая военный парад 9 мая.

Министерство обороны Белоруссии ранее в субботу заявило, что "даже не рассматривает" возможность отмены или переноса парада.

Министр здравоохранения Белоруссии после пресс-конференции экспертов ВОЗ и вопреки их рекомендациям, заявил, что в Белоруссии не надо вводить широкие карантинные меры. По словам Владимира Караника, "ограничительные меры не приведут к ликвидации заболевания".

С начала апреля в Белоруссии, по официальным данным, число заразившихся увеличилось более чем в 10 раз. Подтверждены диагнозы у 2226 человек. Среди них несколько сот медиков. Более 20 человек умерли. Президент Лукашенко пока не комментировал выводы, представленные в субботу в Минске экспертами Всемирной организации здравоохранения.