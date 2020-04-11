В США от коронавируса больше смертей, чем в Италии

В Соединённых Штатах зарегистрировано больше летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом, чем в Италии. В субботу количество смертельных случаев в США превысило 20 110. Каждый день примерно две тысячи человек умирают в результате инфицирования COVID-19, сообщают американские СМИ.

На сегодняшний в Италии вирус стал причиной 19 468 смертей. Это 32 умерших на 100 тысяч человек. В Соединённых Штатах в настоящее время на 100 тысяч человек приходится 6 умерших в результате инфицирования.