Оперативный штаб: в Москве умерли 14 заражённых коронавирусом

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Как сообщил оперативный штаб в своём Telegram-канале, у всех пациентов была подтверждена пневмония, и все они получили позитивные результаты теста на коронавирус. Возраст умерших от 52 до 82 лет.

Как сообщает штаб, каждый из 14 умерших страдал по крайней мере одной болезнью - гипертонией, сахарным диабетом, кардиомиопатией или пережил инфаркт.

По сведениям, имевшимся перед поступлением информации о новых смертях, сообщалось, что в России было выявлено 13 584 случая заражения. За последние сутки прибавилось 1667 инфицированных. Число умерших с начала эпидемии - 106. Вероятно, с данными, поступившими поздно вечером, число умерших может составить 120.

Зарубежная статистика по пандемии коронавируса:

США: 528990 случаев инфицирования, 20455 смертей, за последние сутки летальных исходов 1708.

Испания: 161852 случаев инфицирования, 16480 смертей, за последние сутки 399 умерших.

В Италии к настоящему времени 152271 инфицированный, 19468 смертей, за последние сутки 619 умерших.

Эти данные опубликованы на сайте WorldMeters, где постоянно обновляются на основе сведений, полученных из официальных источников.