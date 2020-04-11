Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Оперативный штаб: в Москве умерли 14 заражённых коронавирусом

Москва: сотрудник медицинского центра надевает защитный костюм. Апрель 2020

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Как сообщил оперативный штаб в своём Telegram-канале, у всех пациентов была подтверждена пневмония, и все они получили позитивные результаты теста на коронавирус. Возраст умерших от 52 до 82 лет.

Как сообщает штаб, каждый из 14 умерших страдал по крайней мере одной болезнью - гипертонией, сахарным диабетом, кардиомиопатией или пережил инфаркт.

По сведениям, имевшимся перед поступлением информации о новых смертях, сообщалось, что в России было выявлено 13 584 случая заражения. За последние сутки прибавилось 1667 инфицированных. Число умерших с начала эпидемии - 106. Вероятно, с данными, поступившими поздно вечером, число умерших может составить 120.

Зарубежная статистика по пандемии коронавируса:

США: 528990 случаев инфицирования, 20455 смертей, за последние сутки летальных исходов 1708.

Испания: 161852 случаев инфицирования, 16480 смертей, за последние сутки 399 умерших.

В Италии к настоящему времени 152271 инфицированный, 19468 смертей, за последние сутки 619 умерших.

Эти данные опубликованы на сайте WorldMeters, где постоянно обновляются на основе сведений, полученных из официальных источников.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG