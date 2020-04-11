Умер искусствовед и публицист Александр Тимофеевский-младший

Публицист и искусствовед Александр Александрович Тимофеевский умер на 62 году жизни на подмосковной даче, — сообщила писательница Татьяна Толстая.

Сын поэта и сценариста Александра Павловича Тимофеевского был внутренним критиком газеты “Коммерсантъ” в годы её расцвета. Его называли главным идеологом ежедневного выпуска "Коммерсанта" и создателем постсоветского языка российской журналистики. Кроме того, он был одним из создателей газет "Консерватор" и “Русский телеграф” и шеф-редактором журнала “Русская жизнь”.

Тимофеевский писал критические статьи и эссе, публиковался в журналах “Искусство кино”, “Столица”, “Сноб” и российском Playboy, газете “Известия”. Интернет-журнал OpenSpace называл его человеком, без которого "непредставима культурная жизнь Москвы".

"Единственное, чего я хочу, это читать тексты людей, знающих русский язык", — цитировал его автор "Оупенспейса" Максим Семеляк. — "Это моё постоянное желание, и оно с каждым годом все меньше и меньше удовлетворяется. Открываешь статью, и в нее невозможно вникнуть, нет образов, читать не хочется".

В 2017 году вышел сборник его работ "Весна Средневековья", в который вошли его статьи о кино и политике, написанные с 1988 по 2004 год, напоминает телеканал "Дождь". Тимофеевский-младший, как и его отец, был гостем эфиров Радио Свобода.