Фонд "СПИД.ЦЕНТР", который помогает людям с ВИЧ, обратился к своим читателям за финансовой помощью. В период карантина многие перестают поддерживать некоммерческие организации, и "СПИД.ЦЕНТР" оказался в их числе. Если ситуация не изменится, люди с ВИЧ могут остаться без квалифицированной помощи и поддержки на долгое время.

Новый коронавирус стремительно распространяется по миру, унося десятки тысяч жизней. Но от появления коронавируса никуда не делся и другой опасный вирус – вирус иммунодефицита человека. Россия занимает пятое место в мире по скорости распространения ВИЧ. По оценкам специалистов, здесь с положительным ВИЧ-статусом живут не менее 1,5 миллиона человек. В прошлом году в России от СПИДа умерло 37 тысяч человек. Как отмечает глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией Вадим Покровский, это рекордная цифра, и смертность постоянно растет. Поэтому фонду необходимо продолжать свою работу в любых условиях, но для этого нужны деньги.

Летом прошлого года "СПИД.ЦЕНТР" запустил программу тестирования на ВИЧ и гепатит С: это анонимно, бесплатно и быстро – два "слюнных" экспресс-теста. В Москве и Нижнем Новгороде в фонд приходят сдавать тест самые разные люди. Зачастую им больше негде получить помощь, или они опасаются предвзятого отношения к себе в государственных учреждениях. Это мигранты, бывшие заключенные, геи, трансгендерные люди. "СПИД.ЦЕНТР" до последнего проводил тестирование, но из-за карантина все же временно прекратил это делать. Тесты были закуплены на год, и их точно хватит до конца июля, но может не остаться специалистов, которые помогают пройти тестирование: если денег на зарплаты не будет, людей придется увольнять.

– Люди могут лишиться квалифицированной консультации, сопровождения и информирования, – говорит директор фонда Сергей Абдурахманов. – Фонд работает в первую очередь за счет профессионалов и экспертов, которые у него есть. Поэтому эта сторона тестирования может пострадать. По всей видимости, мы протянем в любом случае, но будем вынуждены сильно понижать зарплаты или вообще увольнять тех специалистов, с которыми нам не хотелось бы прощаться: это люди, которые имеют большой опыт, часть специалистов мы вырастили сами. Увольнять их сейчас – это значит лишиться специалистов и в будущем, когда программы снова заработают. От этого снизится качество сервиса, который мы предоставляем. Более того, сейчас уволенным людям будет тяжело найти работу. Мы в любом случае сохранимся как организация и продолжим работать, но не факт, что работа будет в том же виде, что и раньше.

Проблемы с деньгами возникли после того, как часть крупных спонсоров предложили отложить обсуждение помощи до тех времен, когда закончится карантин. Из-за этого сломалась ранее стабильная система финансирования.

– Мы в замороженном положении из-за карантина, как и все в этой стране. К сожалению, пришлось приостановить многие программы, часть перевели на онлайн-режим, часть перенесли на будущее. Поддержка от спонсоров прекратилась, но нам по-прежнему нужно платить зарплаты и арендную плату. Мы обратились к нашим читателям за поддержкой, чтобы пережить этот период.

В будущем есть вероятность, что количество регулярных и разовых пожертвований тоже может упасть, так как у людей снижаются доходы, а экономическую ситуацию в стране нельзя назвать стабильной.

– Мне кажется, у нас только зарождается культура пожертвования на постоянной основе, – говорит специалист по развитию немедицинского сервиса в фонде, консультант по вопросам ВИЧ Марина Николаева. – Знаете, как по пирамиде Маслоу: когда ты не чувствуешь себя в безопасности, ты не можешь думать о чем-либо другом. Человек может улучшать мир вокруг себя только тогда, когда удовлетворены его базовые потребности. Как только у него из-под ног пропадает какая-либо досочка – начинаются проблемы с деньгами, нарушается безопасность, – становится все равно, что происходит вокруг.

У фонда есть принципиальная позиция – не использовать деньги из-за рубежа. Например, недавно журналист Юрий Дудь получил премию "Редколлегия" за фильм о ВИЧ – экспресс-тестирование он проходил как раз в офисе фонда "СПИД.ЦЕНТР". Журналист предложил разделить премию между организациями, которые фигурируют в фильме, но "СПИД.ЦЕНТР" отказался.

Как объяснил председатель совета фонда Антон Красовский, получение иностранных денег может привести к присвоению статуса иностранного агента. Можно попробовать получить грант в России, но и на это требуется немало времени. В этом году фонд впервые подал заявку на президентский грант, но рассмотрение заявок занимает как минимум два месяца.

– Если мы получим госфинансирование в этом году, то, скорее всего, это будет уже после окончания карантина, – говорит Сергей Абдурахманов.

Тем временем "СПИД.ЦЕНТР" продолжает работу: горячая линия принимает звонки, редакция выпускает материалы не только про ВИЧ, но и про различные аспекты пандемии коронавируса. Группы поддержки, которые раньше проходили в офисе фонда, теперь проходят онлайн.

– Когда я увидела, как обучается удаленно моя дочь, я подумала: чем хуже мои проекты и почему я не могу продолжить их точно так же, – говорит Марина Николаева. – Я сделала аккаунт в Zoom и объявила, что наше пространство, "Комната 13", теперь работает онлайн. Группы продолжают работать, чтобы помочь людям, которым нужно встать на учет, которые не знают, как им сейчас быть, чего бояться, а чего нет. На прошлой группе было двое новеньких людей, и это стандарт: в обычной группе, как правило, 1-3 человека – новенькие. Мы поддерживаем темп.

Коронавирус опасен для людей с ВИЧ, возможно, даже больше, чем для всех остальных. Если человек не принимает антиретровирусную терапию, его иммунитет слабеет, и тогда коронавирусная инфекция может приводить к серьезным осложнениям.

– Сейчас многие ВИЧ-положительные люди, которые до этого отказывались принимать терапию, начали резко требовать ее получения, – рассказывает Абдурахманов. – И это хорошо. Но вопрос в другом: они находятся в огромных очередях в Центрах по борьбе со СПИДом, и для них повышается риск инфицирования ковидом. В этих Центрах люди сидят в очередях по триста человек, и каждый должен приходить за лекарствами раз в три месяца.

Как объясняет Марина Николаева, сейчас нет никаких данных о том, сколько людей с коронавирусной инфекцией имеют положительный ВИЧ-статус. Когда появляются новости о погибших, регулярно упоминается наличие различных хронических заболеваний, но информации о ВИЧ нет нигде. То ли потому, что таких заболевших или погибших еще нет, то ли потому, что на ВИЧ в таких случаях не обращают внимания.

В период эпидемий о людях с положительным ВИЧ-статусом начинают ходить слухи – якобы они защищены от различных вирусов, так как принимают антиретровирусную терапию. По словам Марины Николевой, так было как минимум в период заболеваний свиным и птичьим гриппом. Она тогда работала на горячей линии и нередко слышала такие вопросы.

– Почему могут возникать такие разговоры, что люди с ВИЧ защищены от коронавируса? – говорит Николаева. – Одна из версий, что препарат "Калетра", который используется для лечения ВИЧ, может помогать от других вирусов, а может и нет, потому что исследований пока нет. Земля слухами полнится: люди думают, что если они применяют не только "Калетру", но и другие препараты от ВИЧ, которые есть в схеме лечения, то они защищены. Но это не совсем так. Это нужно исследовать, и на это нужно время. Я предполагаю, что если человек принимает антиретровирусную терапию, и у него иммунитет находится на нормальном уровне, то наверно риски такие же, как у всех остальных. А если человек не принимает терапию, риски повышаются, как у любого другого человека с хроническим заболеванием.

Россияне и вправду начали в несколько раз чаще покупать в аптеках препарат "Калетра", так как в конце января 2020 года Минздрав включил его в список препаратов, рекомендуемых для лечения у взрослых коронавирусной инфекции COVID-19. Однако эксперты предупреждают, что в руках непрофессионалов препарат будет бесполезен или даже вреден.

Коронавирус принес и другие проблемы для людей с ВИЧ: получить лекарства стало сложнее, особенно людям на карантине. По словам Сергея Абдурахманова, Московский областной центр по борьбе со СПИДом организовал доставку лекарств на дом, но в других регионах такого нет, поэтому люди остаются без лекарств. Еще сложнее ситуация обстоит у мигрантов. Например, человек получает терапию в Украине, но границы закрылись, и доступ к лекарствам пропал. В лучшем случае, человек может купить себе лекарства сам, но схемы очень дорогие, и далеко не каждый может себе это позволить.

– ВИЧ-инфекция никуда не делась, – говорит Марина Николаева. – То, что происходит сейчас, никак не уменьшило количество людей, которым нужна поддержка: у которых был опасный контакт и которым нужно встать на учет. Нам есть чем заниматься. Редакции есть что переводить и о чем информировать. Но нам всем тоже нужно на что-то существовать.