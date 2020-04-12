Власти Афганистана и талибы заявили об обмене пленными

Власти Афганистана заявили об освобождении третьей сотни пленных бойцов радикального движения "Талибан". Первые двести человек уже вышли на свободу ранее на этой неделе.

Совет национальной безопасности Афганистана заявил, что таким образом началось выполнение мирного соглашения с талибами. Оно было подписано в конце февраля при участии США.

В свою очередь представитель талибов заявил, что движение освободит 20 заключённых, имеющих отношение к администрации Кабула. Это станет первой передачей заключённых со стороны "Талибана".

Обмен пленными – ключевой пункт договора. Афганистан обязался отпустить до пяти тысяч пленных талибов в обмен на тысячу своих военных. Только после этого начнутся новые переговоры и формирование правительства. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей и режима прекращения огня.