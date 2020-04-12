Верующие отмечают Пасху и Вербное воскресенье на фоне пандемии

Торжественная пасхальная служба в Ватикане из-за пандемии коронавируса прошла сегодня без посетителей. В соборе Святого Петра, где обычно собирались около 10 тысяч человек, присутствовало всего несколько десятков. Время службы было сокращено.

Вместо очного послания "Граду и миру" папа обратился к верующим в режиме прямой трансляции. Ранее понтифик призвал католиков найти творческий подход к празднованию Пасхи в режиме самоизоляции.

Накануне, во время субботней мессы, которая также прошла без посетителей, Франциск призвал верующих не поддаваться страху, напомнив сюжет Евангелия о женщинах, которые в день воскресения Иисуса Христа нашли его гробницу пустой.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 большинство католиков в мире празднуют Пасху дома. Местные богослужения транслируются в числе прочего на страницах церквей в соцсетях. Священники также призвали смотреть трансляцию из Ватикана.

Православные христиане сегодня отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье. Русская православная церковь из-за эпидемии ранее рекомендовала прихожанам воздержаться от посещения храмов на Страстной неделе и в пасхальные праздники. Вчера РПЦ выпустила инструкцию, как освятить вербу в домашних условиях.

Настоятели ряда российских православных церквей однако не стали закрывать двери храмов в Вербное воскресенье. Службы на фоне пандемии посетили сотни верующих.

Служба патриарха в храме Христа Спасителя в честь Вербного транслировалась в интернете. После торжественного богослужения патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пандемия является божественным промыслом, задача которого – разрушить идеалы потребительского общества, сообщает "Интерфакс". По мнению патриарха, нынешняя пандемия должна заставить людей задуматься о смысле своей жизни.