В ангарской колонии после бунта ввели режим чрезвычайной ситуации

В исправительной колонии №15 города Ангарска Иркутской области, где 9 апреля произошел бунт заключённых, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на председателя региональной общественной наблюдательной комиссии Олега Антипенко. Заключённым запрещены свидания с родственниками, адвокатами и членами ОНК.

Антипенко рассказал, что заходил в помещения камерного типа и промышленную зону. По его словам, половина камер "перебита", а промзона почти полностью выгорела в результате пожара. Правозащитник также сообщил, что сгорели животные – свиньи и коровы.

Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, в котором пожаловались на регулярные издевательства и избиения. В результате бунта пострадали около 300 человек, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. 11 апреля при разборе завалов одного из заключённых нашли повешенным.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что всё началось с того, что осуждённые сами напали на сотрудника колонии. Он якобы госпитализирован с телесными повреждениями.

Следственный комитет по Иркутской области завёл на заключённых уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Сейчас в колонии находятся только те заключённые, которые не участвовали в бунте. Куда распределили всех остальных – не сообщается.