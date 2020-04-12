Умер издатель Феликс Дектор, переводчик книг о Холокосте

В Иерусалиме в возрасте 89 лет умер литератор Феликс Дектор.

В 60-х годах прошлого века, окончив сначала историко-филологический факультет Вильнюсского университета, а затем – литературный институт имени Горького в Москве, он перевёл на русский язык десятки произведений литовских писателей, два их них – романы Ицхокаса Мераса "Ничья длится мгновенье" и "На чём держится мир", рассказывающие о судьбе литовских евреев во время Холокоста – вызвали широкий общественный резонанс.

Затем Дектор создал самиздатский еврейский просветительский журнал "Тарбут", что стоило ему членства в Союзе писателей СССР.

В 1976 году он репатриировался в Израиль, где открыл собственное издательство "Тарбут" и выпускал ежемесячный бюллетень "Израиль сегодня", адресованный, в первую очередь, эмигрантам из СССР.

В 1980 году Феликс Дектор стал первым издателем "Чёрной книги" о Холокосте на территории Советского Союза, составленной Ильёй Эренбургом и Василием Гроссманом и почти сразу запрещённой советской властью.

В 90-годах Дектор издавал в России альманах еврейской культуры "Ковчег". Также он выступил продюсером документальных фильмов режиссёра Олега Дормана – "Ребе в аэропорту", "Подстрочник" и "Нота".

О причинах смерти Феликса Дектора не сообщается.