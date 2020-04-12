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Несколько автомобильных заводов России возобновляют работу

Штаб-квартира АвтоВАЗа в Тольятти

С 13 апреля "Автоваз", ГАЗ, Ульяновский автомобильный завод и калининградский холдинг "Автотор", на котором собираются BMW, KIA и Hyundai - запускают свои конвейеры, "несмотря на продолжение в стране нерабочего периода". Как сообщает ТАСС, все предприятия получили разрешения на возобновление производства и усилили меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

С 30 марта, в соответствии с указом президента Путина о нерабочих днях, выпуск автомобилей в России был приостановлен. Позднее, после продления нерабочего периода до 30 апреля, некоторые автозаводы попросили у местных властей разрешения о возобновлении производства.

Конвейер "Камаза" в Набережных челнах возобновил работу 6 апреля по согласованию с руководством Татарстана и федеральными органами. Дирекция завода тогда заявила, что за неделю приостановки производства потери предприятия составили 2 миллиарда рублей. .

Тогда же, 6 апреля, возобновился выпуск автомобилей Mazda Sollers во Владивостоке и работа Ярославского моторного завода и нескольких других предприятий.

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