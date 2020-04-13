В России число заражений коронавирусом за сутки превысило 2500. Видео

В России за последние сутки число выявленных случаев коронавируса составило 2558 в 62 регионах.

Общее число заболевших COVID-19 возросло до 18328 в 82 регионах.

Больше всего случаев инфицирования за день выявлено в Москве – 1355. 495 – в Московской области, 121 – в Санкт-Петербурге.

За сутки умерли 18 пациентов. Число смертей с начала эпидемии составило 148.

В связи с пандемией COVID-19 почти во всех регионах России введён режим повышенной готовности. Не работают общественные заведения, отменены мероприятия, закрыты учебные заведения.

В мире число пациентов с COVID-19 приближается к двум миллионам. Умерли с более 114 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США – более 560 тысяч человек, более 22 тысяч умерли. Впервые в истории бедственное положение введено во всех 50 штатах.