Сотовые операторы зафиксировали отъезд 15% абонентов из Москвы

Абоненты сотовой связи из Москвы разъехались по другим регионам. По данным МТС, с 25 марта по 8 апреля Москву покинуло более 15% ее столичных пользователей. Из-за эпидемии они уезжают на дачи или возвращаются в "домашние регионы", пишут "Ведомости".

Представитель МТС рассказал изданию, что среди абонентов, уехавших из Москвы, подавляющее большинство (79%) переместились в Московскую область, оставшиеся (21%) – в другие регионы. Пик миграции в Подмосковье пришелся на 28 марта – первый выходной день после объявления о продлении нерабочих дней на весь месяц. Подавляющее большинство (85%) тех, кто переехал в загородные дома, коттеджные и дачные поселки в Подмосковье, остаются в них продолжительное время, а 15% уехавших москвичей время от времени ездят в Москву, рассказали в МТС.

"Мегафон" говорит о том, что абоненты возвращаются в "домашние регионы" – количество тех, кто пользовался мобильной связью в гостевых сетях, сократилось на 50%. По словам гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, десятки тысяч московских абонентов переехали в близлежащие регионы, например, в Ярославскую, Тульскую, Нижегородскую области – это связано с тем, что люди либо уезжают переждать эпидемию коронавируса к себе на дачи, либо возвращаются в домашние регионы из-за потери работы в Москве. При этом проживающие в Москве жители других регионов, которые уехали переждать эпидемию в соседние области, могут в ближайшее время и не вернуться в столицу: начиная с субботы, 11 апреля, въезды в Москву патрулируют сотрудники ГИБДД, а машины с региональными номерами (кроме номеров Подмосковья) разворачиваются, если у водителя нет объективной причины для поездки в столицу.