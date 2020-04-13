В Архангельске неизвестные подожгли синагогу

В Архангельске неизвестные с помощью автомобильных покрышек подожгли здание синагоги и еврейского культурного центра. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошёл около четырёх часов утра. Пожарным удалось не допустить распространения огня внутрь помещения. Возбуждено уголовное дело.

Весной 2015 года злоумышленники обстреляли из пневматического оружия здание строящейся синагоги, а внутри помещения оставили антисемитские надписи. В 2016 году синагогу пытались поджечь.

Синагога "Звезда Севера" открылась в Архангельске в 2018 году. Это самая северная синагога России.