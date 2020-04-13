Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве закрыли на карантин из-за коронавируса Киево-Печерскую лавру. За последние сутки там зафиксировано 63 случая заражения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. По словам политика, всего в монастыре заразились более 90 человек.

Ранее представители лавры, в которой проводит богослужения Украинская православная церковь Московского патриархата, призывали приходить в храмы и игнорировать карантин.

В начале апреля власти Украины ужесточили ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Среди них запрет на появление в общественных местах без маски или респиратора, запрет собираться группами более двух лиц, за исключением сопровождения детей. Режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 действует на Украине с 17 марта. В стране закрылись школы, рестораны, торговые центры и другие общественные места. Введён запрет на пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.