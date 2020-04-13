И. о. главреда "Ведомостей" снял с сайта критическую колонку о Сечине

Новый исполняющий обязанности главного редактора газеты "Ведомости" Андрей Шмаров удалил с сайта издания материал, посвященный главе "Роснефти" Игорю Сечину. Авторская колонка профессора Чикагского университета Константина Сонина "Тяжелое время ответственности" вышла на сайте издания около 22:00 12 апреля. Вскоре после полуночи материал пропал с сайта, а его URL выдавал ошибку.

Шеф-редактор сайта Максим Товкайло подтвердил The Bell, что колонка Сонина была удалена личным решением Шмарова: "Я считаю это решение ошибочным, пытался отговорить Шмарова, но он сказал, что это его решение как главного редактора. Как и. о. главного редактора он имеет на это право. Думаю, это решение приведет к массовому оттоку подписчиков, что скажется на финансовых показателях газеты. Я об этом предупредил Шмарова".

Константин Сонин после удаления материала опубликовал текст в своем аккаунте в Facebook. Утром 13 апреля колонка Сонина вновь появилась на сайте издания по прежнему адресу, а затем исчезла.

По словам собеседника "Открытых медиа" в "Ведомостях", Шмаров объяснил редакции удаление колонки тем, что она лживая и из-за неё на газету могут подать в суд. Собеседник уверен, что статья пропала после звонка вице-президента "Роснефти" Михаила Леонтьева и. о. главреда "Ведомостей". "Мой комментарий такой: обращение ко мне по этому поводу я считаю нелепостью", — ответил на это Леонтьев.