В сегодняшнем обращении к нации Макрон выскажется о Шенгене

Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, выступит сегодня в 20 часов по парижскому времени с обращением, в котором объявит о продлении карантина до 10 мая. Об этом сообщила газета "Монд" со ссылкой на источники в канцелярии президента. О предстоящем продлении карантинных меры сообщил и телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. Дату 10 мая подтвердили и информированные собеседники телеканала LCI, сообщило "Международное французское радио".

Газета "Фигаро" ожидает, что президент Макрон расскажет о том, какими будут первые меры для восстановления Франции после снятия карантина. Ожидается также заявление президента Франции о ближайшем будущем границ Шенгенской зоны.