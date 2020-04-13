Власти аннексированного Россией Крыма насчитали более 11 с половиной тысяч земельных участков на полуострове, попавших под закон о запрете на иностранное владение. Их владельцы обязаны будут продать их россиянам или российским компаниям, или они могут быть выкуплены государством.

24 марта президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий запрет на владение земли иностранцами на территорию аннексированного полуострова. В список вошли большинство прибрежных районов Крыма, включая курортные города Керчь, Ялту, Евпаторию и Севастополь, считающийся по российским законам отдельным субъектом федерации. Запрет не распространился только на три района Крыма, которые не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Чёрному морю.

В число владельцев земли в попавших в указ районов Крыма вошли граждане 55 зарубежных стран, отмечает РБК. Почти 10 тысяч участков принадлежит украинцам. При этом представитель российских властей подчеркнул, что речь идёт только о той земле, владельцы которой захотели и успели переоформить её по российским законам.

Глава запрещённого в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в интервью Крым.Реалиям, что включение крымской земли в список запрещённой для владения иностранцами направлен на “ускорение колонизации полуострова”. По его словам, закон создаст условия для создания рынка дешёвой земли, что подстегнёт переселение на полуостров из России.

По словам главы совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александра Молохова, указ Путина оживит земельный рынок, потому что у государства появится обязанность выкупить землю. “Шесть лет украинские собственники участков находились вне Крыма, эти земли лежали мертвым грузом, а теперь будут постепенно вводиться в гражданский оборот”, — заявил он в эфире “Крым.Реалий”.