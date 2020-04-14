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Россияне считают, что Путин отстаивает интересы олигархов и силовиков

Глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент России Владимир Путин (сзади)

Президент Росси Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, — считает 38 процентов россиян. Таковы результаты опроса социологического "Левада-центра". Это — наивысший результат за всю историю опроса, приводящегося с 2000 года.

Об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37 процентов респондентов. Они впервые потеряли первое место в опросе. Ещё 28 процентов опрошенных уверены, что президент выражает интересы чиновников, а 18 процентов считают, что Путин заботится о нуждах среднего класса.

Только 16 процентов опрошенных думают, что президент заботится о простых людях — то есть рабочих, служащих и тружеников сила. При этом 18 процентов думают, что Путин опирается на них в своей власти.

  • В начале своего президентского правления Путин декларировал свою борьбу с олигархами. Объясняя разницу между ними и крупными бизнесменами сегодня, президент заявил в интервью ТАСС, что сейчас предприниматели отстранены от политики.
  • 46 процентов опрошенных считают, что Путин опирается в своей власти на силовиков. 37 процентов уверены, что на олигархов. 28 считают основой власти главы государства чиновников.

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