Россияне считают, что Путин отстаивает интересы олигархов и силовиков

Президент Росси Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, — считает 38 процентов россиян. Таковы результаты опроса социологического "Левада-центра". Это — наивысший результат за всю историю опроса, приводящегося с 2000 года.

Об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37 процентов респондентов. Они впервые потеряли первое место в опросе. Ещё 28 процентов опрошенных уверены, что президент выражает интересы чиновников, а 18 процентов считают, что Путин заботится о нуждах среднего класса.

Только 16 процентов опрошенных думают, что президент заботится о простых людях — то есть рабочих, служащих и тружеников сила. При этом 18 процентов думают, что Путин опирается на них в своей власти.