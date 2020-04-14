Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило 2700

За последние сутки в России выявлено 2774 случаев заражения коронавирусом нового типа в 51 регионе. Умерли 22 человека.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 21102 случая COVID-19 в 82 российских регионах. Число смертей достигло 170.

В Москве заболели 1016 человек, в Московской области — 75, в Санкт-Петербурге — 78. Эти три региона по-прежнему лидируют по числу инфицированных, однако за сутки количество заболевших по сравнению с предыдущим днём уменьшилось.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG