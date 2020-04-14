Число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило 2700

За последние сутки в России выявлено 2774 случаев заражения коронавирусом нового типа в 51 регионе. Умерли 22 человека.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 21102 случая COVID-19 в 82 российских регионах. Число смертей достигло 170.

В Москве заболели 1016 человек, в Московской области — 75, в Санкт-Петербурге — 78. Эти три региона по-прежнему лидируют по числу инфицированных, однако за сутки количество заболевших по сравнению с предыдущим днём уменьшилось.

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