Кадыров угрожал "Новой газете" за статью о коронавирусе в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время ежедневного прямого эфира в инстаграме раскритиковал "Новую газету" за статью Елены Милашиной о ситуации с распространением COVID-19 в республике.

Он призвал не верить в публикации издания и потребовал от ФСБ и властей России остановить журналистов. Он также назвал спонсором "Новой газеты" "Газпром". В компании заявили, что "не имеют к "Новой газете" никакого отношения".

Через несколько часов Кадыров написал, что "в горячке" и "на эмоциях" перепутал "Новую газету" с "Эхо Москвы" (радиостанцией холдинга "Газпром-медиа"). Однако отметил, что не видит разницы между изданиями: "Несут одну чушь против моего народа и моей республики! Все равно финансирование этих оппозиционных проектов заграничное", – заявил Кадыров.

По его словам, "цитадель суверенитета" – ФСБ "фактически потворствует" деятельности "иностранной агентуры которая, прикрываясь якобы "свободой слова", пытается своими лживыми мифами снова повесить на его народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы", написал Кадыров.

Накануне Елена Милашина опубликовала в "Новой газете" статью под названием "Смерть от коронавируса – меньшее зло". По словам Милашиной, многие медицинские учреждения не были готовы к приему больных, поэтому их якобы закрыли. Также в статье утверждается, что в регионе почти не проводят тестирование на коронавирус, за исключением приближенных главы Чечни. Кадыров публично приравнял зараженных коронавирусом к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами, говорится в статье. Коронавирус, утверждает Милашина, никак не снизил число незаконных задержаний, в том числе массовых.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил "РИА Новости", что предлагал властям Чечни опровергнуть статью Милашиной, но не получил ответа.

По последним официальным данным, в Чечне зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом и пять смертей, 15 человек выздоровели.



Кадыров также подверг сомнению факт нападения на Милашину в феврале 2020 года в Грозном.