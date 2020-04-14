Полиция города Усть-Кута Иркутской области взяла под охрану семью заразившегося коронавирусом ребёнка, сообщает сайт городской администрации. Имена, адрес и места работы членов семьи были выложены в сеть, им поступают угрозы.

Жительница города с двумя детьми вернулась с отдыха в Таиланде, отмечается в сообщении. Они выдержали 14-дневную изоляцию, но уже после неё выяснилось, у младшего семилетнего ребёнка выявлен коронавирус. Сейчас семья вновь находится в карантине, коронавирусная инфекция у ребёнка проходит бессимптомно.